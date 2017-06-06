（中央社記者吳家豪台北2017年6月6日電）蘋果今天舉行的全球開發者大會WWDC17公布7大亮點，除了iOS 11、macOS High Sierra、watchOS 4、tvOS等4大軟體更新，還推出iMac Pro、10.5吋iPad Pro、智慧音響HomePod等3大硬體新品。



1. iOS 11作業系統：



iOS 11號稱iPad史上最大規模的軟體更新，包括與Apple Pencil深度整合，並透過ARKit開發者套件，為數億的iPhone及iPad用戶帶來全新的擴增實境（AR）體驗。語音助理Siri結合機器學習與人工智慧技術，讓對話變得更自然，而且Siri會學習用戶在Safari瀏覽器上看過的主題或地點，當用戶使用郵件、訊息或其他App時能自動提出相關建議。



iOS 11也讓相機與相片功能變得更強大，例如LivePhotos新增Loop與Bounce特效，可以創造循環播放的影片。針對iPhone 7和iPhone 7 Plus的用戶，iOS 11還提供稱為「High Efficiency」的影像檔格式，能減少每張照片所占的容量。



2. macOS High Sierra：



macOS High Sierra為Mac電腦提供全新的儲存方式Apple File System，可提高隱私性與安全性，另包含全新的影片與圖像處理技術，並整合機器學習技術與虛擬實境（VR）內容創作。



3. watchOS 4：



watchOS 4整合Siri介面，會自動顯示用戶需要知道的訊息，同時也新增Siri主題模式、萬花筒模式，還有可愛的玩具總動員角色。



4. tvOS：



tvOS新增亞馬遜的「Amazon Prime」原創節目與影片。



5. iMac Pro：



iMac Pro號稱史上最強大的Mac電腦，搭載27吋5K解析度螢幕、最高18核心處理器，售價4999美元（約新台幣15萬元）起，預計12月開始出貨。



6. 10.5吋iPad Pro：



此次開發者大會推出10.5吋iPad Pro與12.9吋iPadPro升級版，皆搭載A10X Fusion晶片，其中全新尺寸的10.5吋iPad Pro採用窄邊框設計。根據蘋果台灣官網公布的資訊，10.5吋iPad Pro售價新台幣20900元起，12.9吋升級版iPad Pro售價新台幣25900元起。



7. 智慧音響HomePod：



蘋果設計的家用音樂揚聲器HomePod提供令人驚豔的音效品質，透過訂閱Apple Music服務可連結超過4000萬首歌曲，預計12月上市，首波國家包括澳洲、英國及美國。