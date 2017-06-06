（中央社記者李欣穎坎昆5日專電）全球航空公司三大聯盟之一的天合聯盟（Sky Team）執行長康塔魯提今天在國際航空運輸協會年會上說，雖然兩岸關係不若以往熱絡，航空交流需求仍在。



康塔魯提（Perry Cantarutti）對中央社記者說，「現在的政治氣候就像外面的天氣一樣，是會改變的」。



他表示，儘管相較以往，兩岸航班市場需求有些許下降，但相信情況只是暫時的，此外，兩岸航空公司互動仍相當緊密，在拓展客源和行銷策略上，均保持高度合作。



以天合聯盟品牌下的「大中華攜手飛」為例，康塔魯提說，現在的商務客一趟旅行往往需要藉助多家航空公司的班機彼此銜接，因此航空聯盟仍有其優勢及競爭力。



他也表示，由於區域內廉價航空蓬勃發展，天合聯盟不排斥未來納入低成本航空加入團隊。



大中華攜手飛是由大陸的中國南方航空、中國東方航空、廈門航空，以及台灣的中華航空籌組而成。



不過，根據交通部1到4月的統計顯示，兩岸航班載客量只有330萬人次，較去年同期下降近兩成，航班數也僅達2萬2000架次，比去年減少了17%。



兩岸關係惡化，也使得來台觀光的陸客人數驟減，台北市旅館商業同業公會說，陸客人數近幾個月來減少高達50%，並且警告「情況可能還會更糟」。1060606