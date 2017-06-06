朴信惠自爆想在30歲前結婚 膚質好來自父母NOWnews今日新聞 (2017-06-06 08:49)
有「男神收割機」美稱的朴信惠，近來主演的幾部戲劇都讓她的人氣不斷衝高，如《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》等，近來她將展開亞洲巡迴見面會，令粉絲非常期待。而她日前為知名雜誌拍攝海報時，透露了對於感情上的想法。
朴信惠為時尚雜誌拍攝了一系列海報，幾乎都是以復古的方式呈現。而在訪談時，她提到曾經想在30歲結婚，不過現在沒有遇到好的人，所以在30歲前結婚似乎有點困難，朴信惠也透露，她是個如果平常能不上妝就不化妝的人，皮膚好都是因為父母。另外，朴信惠的亞洲巡迴見面會將於6月開始進行。
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