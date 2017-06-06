MLB／右膝受傷 E-Rod不排除動刀NOWnews今日新聞 (2017-06-06 08:59)
根據大聯盟官網記者Ian Browne報導，紅襪左投「E-Rod」Eduardo Rodriguez，因為右膝蓋傷勢，可能將必須休息3到4個禮拜，目前球隊方面還沒發出相關的消息。
「E-Rod」在上周五的比賽中，因為處理球時跌倒，因而導致膝蓋受傷，球隊為了小心起見，隨即將他放到時天傷兵名單之中。
目前在經過名醫James Andrews診斷後，可以確定Rodriguez並沒有韌帶上的損傷，醫療團隊建議他多休息，讓身體自然恢復，而不要選擇進行手術。
他本季出賽10場比賽，主投61局，防禦率3.54，是球隊輪值中的重要大將，少了他勢必對紅襪的先發戰力產生相當大的影響。不過據了解，球團目前仍不排除動刀的可能，儘管這可能將導致他必須休息5-6個月。
紅襪近日好不容易才等到王牌David Price的回歸，目前又傷了Rodriguez可說是相當不走運，有消息指出內部高層希望球隊在明星賽後，輪值能夠健康的出賽。
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