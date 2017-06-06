▲6月22日至25日一連4天舉辦2017澎湖遊艇生活節活動。（圖／亞澎公司提供2017 06 05）

澎湖縣政府旅遊處為迎接「2017澎湖遊艇生活節」於馬公第一漁港舉行，特別於活動期間提供以遊艇生活為主題的文創市集。

旅遊處指出，縣府於去（105）年5月25日與亞澎遊艇開發股份有限公司簽訂「澎湖縣第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案」整建暨營運契約，該公司預計提供55船席泊位並引進遊艇休閒服務產業，縣府期待藉由發展遊艇活動，據以推廣我國海上活動多元化及帶動遊艇活動相關經濟與觀光事業之發展，並經由公私資源的匯入與整合，逐步提升濱海觀光產業之競爭力，結合周邊商業及經濟繁榮發展，為本縣未來漁港轉型與遊艇觀光帶入嶄新氣象。



目前該港辦理整建工程中，預計於今年6月份完工啟用；該公司將於6月22日至25日一連4天舉辦2017澎湖遊艇生活節活動，此次亦跨海邀集到香港船主一同前來參加，打響澎湖的海灣美景，吸引兩岸三地如香港、青島、海南島等遊艇愛好者來到澎湖，提供多樣化且高水準的渡假選擇，促進澎湖遊艇觀光，讓台灣的遊艇生活接軌國際。活動期間現場將會提供以遊艇生活為主題的文創市集，鄉親可一邊漫步於馬公第一漁港、一邊觀賞高級遊艇，享受澎湖休閒城市的氛圍。

▲活動期間現場將會提供以遊艇生活為主題的文創市集。（圖／亞澎公司提供2017 06 05）