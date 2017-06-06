新台幣開盤持平 為30.090元中央社 (2017-06-06 09:07)
（中央社台北2017年6月6日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.090元開盤，持平開出。
新台幣兌美元開盤交易區間為30.095元至30.090元。
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