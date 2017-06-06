●【台股開盤】跌13.67點中央社 (2017-06-06 09:04)
（中央社台北2017年6月6日電）台北股市今天開盤跌13.67點，加權股價指數成為10213.17點，成交金額新台幣14億元。
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