金融業務助全速拓展國際化



香港, 2017年6月6日 - (亞太商訊) - 專注於經營中國境內不良資產管理、優質物業投資、大宗商品交易、證券投資及資產管理的綜合性集團公司---太和控股有限公司（「太和控股」或「集團」）（港交所股份代號：0718）公佈，其間接擁有的全資附屬公司新加坡太和資產管理有限公司（Tai United Asset Management Pte. Ltd.；「太和資產管理」）於6月2日獲新加坡金融管理局（「新加坡金管局」）批准成為註冊基金管理公司。至此，集團正式於新加坡從事基金管理業務。未來，太和控股將積極整合資源，加速發展於海外的金融服務及投資管理等相關業務，實現集團金融業務國際化。



太和資產管理於2016年在新加坡開展業務以來，主要進行發達資本市場的股票以及衍生品，包括期貨（指數、外匯、債券及大宗商品期貨）和期權的交易，以實現超額收益。獲取新加坡金管局的批准註冊後，太和資產管理將進一步拓展其業務範圍和在資本市場的足跡，為機構投資者和高淨值客戶提供離岸資產管理解決方案。



太和控股行政總裁孟昭億博士表示：「太和資產管理立足新加坡，享受新加坡作為亞太金融中心的優勢，一方面可吸引諸多高淨值人士投資，另一方面可在金融系統內建立強大的關係脈絡。日後，太和資產管理將與集團現有證券投資、資產管理和保險經紀業務一起，發揮協同作用，為集團實現國際化金融業務提供強大後盾，有助於集團發展綜合性的投資和資產管理規模，進一步完善集團業務的整體部署。」



有關太和控股有限公司

太和控股有限公司（「太和控股」，港交所股份代號：0718）為一家專注於經營中國境內不良資產管理、優質物業投資、大宗商品交易、證券投資及資產管理的綜合性集團。目前，太和控股持有香港證監會1、2及9號牌照，已開展證券交易、期貨合約交易及資產管理業務，亦獲新加坡金融管理局批准成為註冊基金管理公司，於新加坡從事基金管理業務。



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