▲陳艾琳在臉書解釋與Alex的關係，坦言在尚未離婚前就與Alex曖昧。（圖／翻攝自臉書，2017.06.06）

陳艾琳與前MP魔幻力量鼓手阿翔離婚後，疑似與《大學生了沒》班底Alex火速展開新戀情，備受關注。同樣是前魔幻力量的團員嘎嘎，在臉書暗諷陳艾琳，尚未離婚前就與Alex交往，直說是「婚外情」。陳艾琳也於今（6）日承認，在私人臉書、IG所看到的曖昧留言，確實都是在還沒離婚時所發生，坦言這點是她的不對。

陳艾琳的感情狀態不斷攻上媒體版面，她在臉書澄清自己從未爆料相關訊息給媒體，都是周遭的人私自透露。至於被嘎嘎暗諷，已離開演藝圈還在粉專自清，陳艾琳則解釋，「我在意的是，我帶給這個社會的價值觀和影響力」，認為依舊有許多人在關注她的文字、照片，所以希望能以自身的例子，讓別人當借鏡。

陳艾琳與Alex的戀情傳得沸沸揚揚，為此她也解釋與Alex的關係，表示自己不是聖人，「希望身邊能有一個懷抱，能有一個別的希望。私人臉書和ig那些你們能看到的曖昧的留言、話語和照片，確實那都是在離婚尚未完成的階段，這點是我的不對。」因此在離婚後，陳艾琳對於這段交往相當猶豫，「我不願意這段感情永遠因此被視為婚外情。」琳琳也說自己在感情上有很多瑕疵，「但至少，我這輩子未曾欺騙過任何一個人的感情，這是我問心無愧的，也很驕傲的事。」