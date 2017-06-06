快訊／5月物價上漲年增率0.59%NOWnews今日新聞 (2017-06-06 08:47)
行政院主計總處今（ 6 ）日發布 5 月消費者物價總指數（ CPI ）較去年同月上漲 0.59% ， 1-5 月 CPI 平均較去年同期漲 0.60% 。
在月增率部分， 5 月 CPI 較 4 月漲 0.10% ，經調整季節變動因素後漲 0.08% 。
至於 5 月份躉售物價總指數部分，則較 4 月下跌 1.20% ，經調整季節變動因素後跌 1.05%；年增率部分，則較去年同月下跌 1.12% ， 1-5 月平均，則較去年同期漲 1.36% 。
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