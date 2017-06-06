基隆陳姓少年2日和母親大吵一架，被母親趕出家門跟沒收鑰匙，5日竟想從6樓窗戶爬牆入屋內拿鑰匙，不料卻踩空墜樓，陳男傷勢嚴重，有顱內出血、大腿骨折等情形，目前仍在醫院急救。

警方調查，陳姓少年國中畢業後未升學，靠自己工作賺生活費，若收入不夠時，母親會補助生活費，但陳母近日發現兒子都未上班，只靠她提供的生活費過活，因此和兒子起爭執，還沒收少年的鑰匙、把他趕出家門。

陳男5日下午趁母親不在家時，想從6樓爬牆回家拿手機和鑰匙，沒想到距離比想像中的遠，不慎踩空直接摔落到2樓、再撞上1樓遮雨棚，之後跌落到地面，因頭部受創嚴重，當場昏迷。友人見狀趕緊通報消防人員，救護人員趕抵時，立刻將他送醫。少年送醫診斷後，有顱內出血、大腿骨折等嚴重傷勢，目前仍在加護病房搶救。