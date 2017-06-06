被母趕出家門 少年爬牆回家墜樓重傷NOWnews今日新聞 (2017-06-06 08:51)
基隆陳姓少年2日和母親大吵一架，被母親趕出家門跟沒收鑰匙，5日竟想從6樓窗戶爬牆入屋內拿鑰匙，不料卻踩空墜樓，陳男傷勢嚴重，有顱內出血、大腿骨折等情形，目前仍在醫院急救。
警方調查，陳姓少年國中畢業後未升學，靠自己工作賺生活費，若收入不夠時，母親會補助生活費，但陳母近日發現兒子都未上班，只靠她提供的生活費過活，因此和兒子起爭執，還沒收少年的鑰匙、把他趕出家門。
陳男5日下午趁母親不在家時，想從6樓爬牆回家拿手機和鑰匙，沒想到距離比想像中的遠，不慎踩空直接摔落到2樓、再撞上1樓遮雨棚，之後跌落到地面，因頭部受創嚴重，當場昏迷。友人見狀趕緊通報消防人員，救護人員趕抵時，立刻將他送醫。少年送醫診斷後，有顱內出血、大腿骨折等嚴重傷勢，目前仍在加護病房搶救。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鮮奶漲幅創5年新高 天候熱供給減少【台灣醒報】
被母趕出家門 少年爬牆回家墜樓重傷【NOWnews今日新聞】
雙耳安裝人工耳蝸 轉變聽障者生命【NOWnews今日新聞】
菲國遇害台人骨灰返台 場面哀戚（3）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》