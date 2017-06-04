▲彰化市立圖書館辦理106年兒童暑期夏令營開鑼了，市長邱建富說明今年兒童暑期夏令營活動的特色，歡迎小朋友報名參加。（圖／記者陳雅芳攝，2017.6.4）

不到1個月就是學童的暑假假期，彰化市立圖書館今年將開辦兒童營、親子營、文學營及兒童班，共約1900個名額，除了規劃「夜宿圖書館」體驗，還有黏土捏塑、武術、電腦、漫畫、魔術等60多項課程，課程琳瑯滿目，彰化市長邱建富5日宣布，從6月11日起報名，活動詳請可參閱招生簡章或至圖書館網站。

今年兒童夏令營活動持別規劃－『夜宿圖書館體驗營』活動，這是配合市立圖書館冬日閱讀節活動而推出，除讓學童在遊戲與歡樂當中瞭解閱讀的樂趣外，還能在圖書館過夜體驗夜宿書屋的感覺，定能讓學童留下難忘的暑假回憶。

▲彰化市立圖書館辦理106年兒童暑期夏令營開鑼了，市長邱建富說明今年兒童暑期夏令營活動的特色，歡迎小朋友報名參加。（圖／記者陳雅芳攝，2017.6.4）

邱建富表示，市立圖書館規劃出豐富且紮實的暑期課程，包括：桌球營、台語營、魔術營、科學營、廣播營、美語營、生態營、正音營、音樂營、擊樂營、文學營與夜宿圖書館體驗營等等，共18個兒童營、13個親子營、23個兒童班與8個文學營的暑期活動，讓小朋友除了能快樂的玩之外，也能學習到豐富的知識，在整個夏天擁有滿滿的知性與趣味且快樂的假期。

▲彰化市立圖書館辦理106年兒童暑期夏令營開鑼了，市長邱建富說明今年兒童暑期夏令營活動的特色，歡迎小朋友報名參加。（圖／記者陳雅芳攝，2017.6.4）

另外，市立圖書館與彰化市清潔隊今年首次合作推出『環保小尖兵親子營』活動，將帶領大小朋友一同前往本市清潔隊、資源回收場與圾垃轉運站等地，讓大小朋友從活動當中學習珍惜資源，愛護我們的生活環境，為環保盡一份心力，堪稱是最有意義的兒童夏令營活動。

▲黏土捏塑、武術、電腦、漫畫、魔術等60多項課程，課程琳瑯滿目。（圖／記者陳雅芳攝，2017.6.4）

今年彰化文學館也配合兒童放暑放推出『文學之旅親子營』、『親子夏遊』與『咖啡與文學之旅』等8個營隊，完全免報名費，歡迎家長帶領小朋友一同來參與，共同來瞭解我們彰化的文學與文化。

▲黏土捏塑、武術、電腦、漫畫、魔術等60多項課程，課程琳瑯滿目。（圖／記者陳雅芳攝，2017.6.4）

活動詳請可參閱招生簡章或至圖書館網站(http://www.chl.gov.tw)查詢，歡迎有興趣的家長鼓勵小朋友來參加，讓小朋友歡度一個充實、難忘又美好的暑假。