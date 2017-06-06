（中央社加州聖荷西2017年6月5日綜合外電報導）蘋果（Apple）今天正式推出語音控制智慧型揚聲器HomePod，不但會建議音樂，還會調整室內溫度，將挑戰亞馬遜（Amazon）內建語音助理Alexa的裝置Echo。



路透社報導，這是蘋果這家全球最具價值的科技公司超過兩年來首度跨入全新領域，除了寄望彌補iPhone銷售缺口，更是吸引用戶多使用其含金量高的app與服務的新途徑。



法新社報導，蘋果在其年度開發者大會上宣布，內建Siri擔任數位助理的HomePod擬訂價349美元（新台幣1萬564元），12月起開始於美國、澳洲與英國出貨。



蘋果執行長庫克（Tim Cook）稱這款新裝置：「相當酷，我們真的相信將帶領你的家庭音樂體驗至新的境界。」



HomePod高度僅18公分，表面覆蓋白灰色的網狀構造，內建的電腦處理器可將聲音與音樂的特殊部分傳送至空間的各個角落，就像聽現場演唱一樣。（譯者：中央社許湘欣）