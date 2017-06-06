（中央社記者吳家豪台北2017年6月6日電）宏達電（2498）今天表示，蘋果（Apple）於全球數千名開發者及媒體出席的開發者大會WWDC17中宣布將進入虛擬實境（VR）產業，HTC Vive也正式成為其全球虛擬實境系統合作夥伴。



在這次的大會中，蘋果宣布預計於今年秋天推出首款支援高階虛擬實境系統與Vive的Mac作業系統High Sierra。蘋果已經與SteamVR平台做整合，未來將會藉由其開發者相關計畫支援Vive應用。



HTC表示，很興奮在全球建立了 Vive生態系統，也為虛擬實境產業開創了一個不斷成長的平台，而Vive所有的努力都是在支持這個正在成長的生態系統。 HTC深信虛擬實境具有長期的潛力，而且將會對生活各方面產生很大的影響。



HTC進一步表示， 外接式圖像處理器為數百萬使用蘋果硬體的開發者與內容創作者，帶來更多靈活性與涉足虛擬實境領域的機會。 HTC相信未來不論是桌上型或筆記型電腦，針對不同產業或使用需求會有其特有的應用形式，也進一步將整個虛擬實境產業向前推進。



HTC強調， 蘋果支持開發者和創作者的長久願景，與Vive希望為市場提供最先進且具沈浸式空間定位虛擬實境系統的願景不謀而合。開發者和內容創作者對於虛擬實境產業的發展非常重要，也是引領虛擬實境進入未來巨大運算平台的重要成員；而蘋果選擇Vive作為投入虛擬實境發展的夥伴，更加實踐打造多元且開放的虛擬實境生態系，讓更多的開發者和企業能接觸虛擬實境。



本次全球開發者大會有12個Vive展示區，展示內容有知名虛擬實境開發者的嶄新應用內容與蘋果所開發的非遊戲內容等，未來全球的開發者可於Apple Stores購買最新發表的外接式圖像處理器及軟體開發套件；透過此外接式圖像處理器，開發者及內容創作者可在自己Mac電腦運行SteamVR Beta版。Mac OS Beta版及SteamVR for Mac Beta版，將於6月6日開放使用。