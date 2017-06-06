5月CPI年增率0.59%中央社 (2017-06-06 08:51)
（中央社記者蔡怡杼台北 6日電）行政院主計總處今天公布106年5月消費者物價指數(CPI)年增率為0.59%，前5月平均較上年同期漲0.60%。
主計總處指出，5月CPI月漲0.10%，主因5月適逢母親節及端午節，循例饋贈保母禮金，加以蔬菜及水產品價格上揚，惟油料費及水果價格下跌，抵銷部分漲幅。
至於5月CPI較上年同月漲0.59%， 主因食物類中的水產品、乳類及肉類價格上揚，加上燃氣、油料費、醫療費用與理容服務費價格調漲，不過，蔬菜、水果、通訊費及3C消費性電子產品價格較去年低，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，物價漲1.18%， 再剔除能源後的總指數，即核心CPI漲1.11%。
前5月CPI 年漲0.60%，其中商品類漲0.09%，服務類漲 0.98%若扣除蔬菜水果，漲1.23%， 核心CPI亦漲0.97%。1060606
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