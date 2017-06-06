（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普接下來1週將推促全面檢查國家基礎建設，今天採取第一項行動，宣布計劃將全美空中交通管制系統民營化。



法新社報導，川普稱這項計畫是「航空旅遊革命」，他承諾這項「真正的重大改革」將提供「更便宜、更快速和更安全的旅遊」，及可能對經濟挹注250億美元價值。



川普在白宮宣布這項計畫時指出，「我們的計畫將更快速、更安全可靠、更實惠，是的，以及長久以來首度準時讓你們抵達需要前往的地方。」



事實上，這項切斷美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）空中交通功能的建議首先是在柯林頓政府時代提出，並於去年初由賓州共和黨聯邦眾議員舒斯特（Bill Shuster）重新建議立法。



這項計畫將創造1個民營非營利公司，經費來自使用者付費而非稅金，這種模式已在加拿大等許多國家行使。



聯邦航空總署將維持對航空旅行安全的監督，但3萬名空中交通管制員將去除政府公職。（譯者：中央社徐睿承）1060606