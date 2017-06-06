鴻海恐被超車 傳東芝有意給博通優先權中央社 (2017-06-06 08:42)
（中央社記者鍾榮峰台北 6日電）鴻海布局東芝記憶體，傳出其他競爭者超車。日媒報導，東芝有意給美國博通優先談判權，東芝相對青睞「美日聯合」的主軸。
日本朝日新聞引述關係人士報導，針對旗下記憶體（Toshiba Memory）事業出售作業，東芝有意朝向給美國晶片大廠博通（Broadcom）優先談判權的方向調整進行。
報導引述指出，東芝在 6月與博通已進入最後關頭的協商，東芝有意在 6月中旬朝向給博通優先談判權的方向前進。
報導指出，東芝相對青睞有日本產業革新機構（INCJ）支持的「美日聯合」主軸，這也是為何東芝有意傾向博通的主因。
日本經濟新聞和日經亞洲評論 （Nikkei Asian Review）日前報導，鴻海集團總裁郭台銘接受專訪表示，鴻海集團已獲得蘋果（Apple）和亞馬遜 （Amazon）的資金支持，要競標收購東芝記憶體。
朝日新聞 4月中旬引述關係人士報導，日本政府支持的產業革新機構以及投資銀行，有意與美國晶片大廠博通合作，參與東芝記憶體競標。
外媒先前報導，INCJ可能會出資東芝記憶體、持有少數股權，協助日本政府避免東芝記憶體流入外企影響國家安全。
日媒日前報導，東芝記憶體股權出售作業，包括台灣鴻海集團、韓國SK海力士（SK Hynix）攜手美國投資基金貝恩資本（Bain Capital LLC）、美國晶片大廠博（Broadcom）、美國投資基金KKR等參與競標。 東芝考量快則6月實施第3次競標作業。1060606
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