【財訊快報蔣宛如】海灣國家紛與卡達斷交，令油價呈現後盛後衰的局面，但能源股卻逆勢走升，加上金融股受買盤青睞，但仍無力抵消科技一哥蘋果拉回影響，美股週一呈現縮量收小黑的局面，三大指數在連續兩天改寫新猷後翻空小跌，跌幅都在0.2%以內，唯費半逆勢收紅小漲約0.3%。



值得一提的是，在蘋果翻空跌約1%的同時，繼亞馬遜股價突破千美元大關後，谷歌股價也躍過千美元大牆，兩者續創新高。四大天王中，唯網飛翻空，臉書(FB)也來到新高水準。此外，電動車一哥特斯拉連續兩天小幅拉回後，一口氣急彈2.2%，再創新高。



與此同時，週一扶盤要角能源股和金融股皆是今年表現最差的族群。能源和銀行股是今年迄今表現最差的標普500指數類股，普遍跑輸該指數。儘管油價週一翻空，且公債殖利率曲線接近八個月來最平水平，這兩類股仍吸引投資人逢低吸納的買氣。市場人士預期在殖利率曲線趨陡的情況下銀行股會有較好的表現。

週一公佈的數據顯示，美國5月服務業活動放緩，因新訂單大幅減少。加上4月工廠訂單下降，且首季生產率季比年率持平，顯示經濟增長加速的程度有限。

儘管經濟數據表現不佳，交易商仍押注美國聯準會(Fed)將在6月會議上升息。路透數據顯示，市場預期Fed在本月升息25個基點的機率仍高達93.6%。

美國10年期公債殖利率目前接近七個月低位，交易商預計殖利率將會反彈，並關注那些可能因殖利率上揚而受益的類股；富國銀行基金管理的首席資產組合策略師Brian Jacobsen說，「在10年期公債殖利率觸底的情況下，投資人開始逢低買入，你會押注金融股。」

公用事業股回落0.48%，因預計這類股在殖利率反彈的情況下表現不佳。

收盤時，道瓊工業指數收低22.25點或0.1%，以21,184.04點作收，日高和日低各在21,224.41點和21,168.69點，上下震幅不到56點。成份股中實體零售巨擘沃爾瑪和美煉油廠一哥艾克森美孚各漲0.8%和0.78%最勇，蘋果挫跌1%墊底。

標準普爾500指數跌2.97點或0.12%，收在2,436.10點；以科技股為主的那斯達克指數跌10.12點或0.16%，來到6,295.68點；四大指數唯一逆勢收高2.82點或0.26%，報1,106.22點。

儘管油價週一回落，能源股上揚；布蘭特期油跌近1%，因投資人擔心全球原油出口大國沙烏地阿拉伯及其他阿拉伯國家宣佈與卡達斷交，可能影響全球減產協議的執行。同日，標普500指數能源股指數小漲0.2%，該指數過去兩週累積下跌4.3%。

交易商密切關注其他即將發生的政治情勢發展，包括英國大選，美國前聯邦調查局(FBI)局長科米就川普在競選中可能與俄羅斯共謀作證，以及法國國民議會選舉等。

過去一週的民調顯示，英國首相特雷莎梅所屬的保守黨的支援率領先反對黨工黨，不過，領先優勢正不斷收窄。

蘋果股價下跌1.0%，報153.93美元，該公司今日在其年度開發商大會上發布部份產品和服務，似乎未能令人眼睛為之一亮。

谷哥A股再漲7.76美元或0.78%，今日首次升穿1,000美元大關，收在1,003.88美元，是對標普500和那指提振最大的個股之一。此外，亞馬遜繼前一天突破千美元大關後，週一再追高4.61美元或0.46%，收在1,011.34美元，再次刷新新猷，上述兩檔同步連三紅。

除谷歌和亞馬遜遜外，四大天王之一的臉書股價再漲2美分或0.01%，連三紅，也收在新高153.63美元。唯一吃癟的網飛(Netflix)翻空小跌0.07%至165.06美元。

而特斯拉股價連續兩天小幅拉回1.16美元或0.34%，週一急彈7.47美元或2.2%，收在347.32美元的歷史新高。

百時美施貴寶(必治妥施貴寶，Bristol-Myers Squibb)股價急跌4.7%，報52.36美元，該公司週末在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會年度會議上對其Opdivo-Yervoy組合療法，及其在主要肺癌治療市場上的使用情況的評論令投資人失望。

直銷業者康寶萊(賀寶芙/Herbalife)大跌6.7%，報68.99美元，因該公司下調目前一季銷售預估。

美國各證交所共計成交55.2億股，為年內成交量最低的交易日之一，較過去20日的日成交均值66億股，明顯減少近兩成。

美股盤後上揚，Coupa軟體公司年度Q1營收優於預期，盤後股價上漲1.15%

美國股市週一盤後走升，應用軟體業者Coupa軟體公司(Coupa Software Inc)股價上揚，因該公司年度第一季營收表現優於預期的消息，對股價行情起到激勵作用。

S&P500指數期指上揚0.25點或0.01%，報2,434.75點。

Coupa軟體盤後股價上揚1.15%，報36.80美元。該公司發布年度第一季財報，結果當季營收4,110萬美元，金額高於市場分析師預期的3,833萬美元。展望年度第二季，該公司預期營收將介於4,130萬美元至4,180萬美元之間，較市場分析師預期的3,972萬美元來的樂觀。

便利商店營運商凱西便利商店公司(Casey’s General Stores Inc)盤後股價下滑3.86%，報112.00美元。股價的下跌，主要因為該公司年度第四季財報表現欠佳。根據財報，該公司年度第四季營收18.5億美元、經調整後的每股獲利0.76美元，表現不如市場分析師預期的營收18.8億美元、每股獲利0.85美元。

珠寶、手錶零售商Signet Jewelers Inc盤後股價下跌2.40%，報51.60美元。股價的滑落，主要因為該公司首席營運長Bryan Morgan因為違反公司政策，已經於6月2日辭去職務。違反的政策與財務領域無關。





