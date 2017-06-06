（中央社記者鍾榮峰台北2017年6月6日電）東芝記憶體競標各方人馬出奇招。日媒報導，美國威騰電子提出讓步方案，規劃取得股權19.9%， 不再堅持過半數，也規劃放棄將東芝記憶體納入子公司的計畫。



日本經濟新聞和日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，美國威騰電子（Western Digital）針對競標東芝記憶體（Toshiba Memory），提出了讓步方案。



報導指出，威騰電子的折衷方案，不再堅持取得東芝記憶體過半數股權，而提出取得19.9%股權的方案，以推動協商過程。



報導並指出，威騰電子也規劃放棄將東芝記憶體納入子公司的計畫。



報導指出，威騰電子執行長米里根（Steve Milligan）預期將與東芝社長綱川智於本週會面，提出相關方案。



報導表示，威騰電子有意聯合日本產業革新機構（INCJ）、日本政策投資銀行等，收購東芝記憶體，威騰電子將討論出資規模提高到大約2兆日圓。



日本共同通信社5月下旬引述關係人士報導，威騰電子向東芝提出擬出資2兆日圓收購東芝記憶體的計畫。威騰電子計畫出資1.5兆日圓，日本產業革新機構和日本政策投資銀行計畫出資5000億日圓。



金融時報（Financial Times）先前報導， 威騰電子著手向國際仲裁法庭尋求仲裁，認為處境艱難的日本東芝將旗下記憶體事業分拆出售之舉，損害合資企業的契約。



日媒先前報導，威騰電子與東芝原先就有合作關係，雙方合作經營位於三重縣四日市的工廠。在合作框架下，威騰電子主張對於東芝記憶體出售具有獨占協商權利，威騰電子擔心若其他第三者獲得東芝旗下記憶體事業，對於原有合營工廠營運將產生影響，可能導致威騰電子的損失。



日經日前報導，東芝有意將旗下東芝記憶體所屬生產設備和資產轉移到東芝本體，藉此希望回復到東芝記憶體於4月前進行出售程序的狀況， 進而讓威騰電子的法律作為喪失實質意義。



日媒日前報導，東芝記憶體股權出售作業，包括台灣鴻海集團、韓國SK海力士（SK Hynix）攜手美國投資基金貝恩資本（Bain Capital LLC）、美國晶片大廠博（Broadcom）、美國投資基金KKR等參與競標。 東芝考量快則6月實施第3次競標作業。