新莊機車與公車擦撞 騎士命危中央社 (2017-06-06 08:29)
（中央社新北6日電）1名50多歲男子，今天上午6時許，騎乘機車行經新莊區榮華路與中平路口時，不慎與公車發生擦撞意外。救護人員到場時，騎士已無生命跡象，已送醫急救中。1060606
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