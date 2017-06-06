（中央社記者余曉涵台北6日電）為了提供雇主聘僱外籍勞工更便捷的申辦管道，勞動部表示，從即日起「接續聘僱」申請案也可以採行線上申辦系統送件申請。



勞動部旗下有一個外籍勞工申請案件網路線上申辦系統，提供雇主24小時零時差線上申請服務，服務範圍包含製造業、海洋漁撈工、家庭看護工、家庭幫傭、機構看護工業別的雇主，可透過線上申辦系統申請外勞聘僱許可、離境備查、行蹤不明通報、初次招募、入國引進、遞補許可、轉出、重新招募、補發等案件。



從即日起線上申報系統擴大服務，新增「接續聘僱」申請案功能；雇主如要申請相關聘僱外國人案件，只要以工商憑證及自然人憑證申請帳號後，即可於線上申辦系統登打資料、傳輸應備文件及繳費，完成申辦程序，除可節省郵寄費用外，亦可24小時網路申請，不受政府機關上下班時間才可收件的限制，縮短雇主申辦所需花費的時間及郵寄文件往返時間。



勞動部統計從105年7月1日線上申辦正式開辦迄今，已受理約50萬件外籍勞工申請案件，目前約有6成申請案以線上申辦系統送件。1060606