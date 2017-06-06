記者黃駿騏／桃園報導

第5屆國家環境教育獎頒獎典禮5日在台北市青少年發展處舉行，由環保署長李應元頒獎給本屆得主。在桃園市環保局的輔導與共同努力下，代表競逐本屆國家環教獎的歐萊德公司、吳聲昱先生及中興國小，從全國競爭者中脫穎而出，榮獲特優獎與優等獎的佳績，歐萊德公司也是桃園市推動環境教育以來，第一個獲得特優殊榮的參獎單位。

環保局長沈志修表示，代表桃園市入圍第5屆國家環境教育獎決審者共有三組，分別是民營事業組的歐萊德國際股份有限公司、個人組的吳聲昱先生及學校組的大溪區中興國民小學。三組人馬經過嚴格的書面審核與現地考核後，自全國20縣市的眾多競爭者中出線，榮獲特優獎與優等獎的佳績。其中，呼聲極高的歐萊德公司，在環保局與參獎單位的共同努力下，更是不負眾望，獲得桃園市首座國家環境教育特優獎之殊榮，改寫桃園市環境教育獎推展五年來的歷史，相當值得肯定。

環保局指出，桃園市三組國家環教獎決審入圍者，都在各自的領域耕耘多年，是推展環境教育的重要推手，早已為地球環境做出許多貢獻。環保局基於褒揚的立場，積極邀請三組人馬參賽，除了肯定他們的理念之外，更是要讓民眾體認到環境友善絕非口號，而是值得澈底實行的生活方式。

吳聲昱先生代表桃園市 勇奪國家環教獎（個人組）優等獎 。

歐萊德公司澈底實踐綠色生產鏈，從上游的產品製作，到下游的瓶罐回收，每個流程都堅持永續環保；不僅研發綠色產品，更推動淨灘、熄燈，與消費者宣導等環境教育，多年來已成為綠色永續與企業倫理的楷模，有口皆碑。

吳聲昱是臺灣著名的水生植物專家，長期復育各種珍稀的植物，並因應各地污染特性的不同，將不同的植物運用在溪流生態、濕地淨化、污水處理等層面，深獲學界與實務界推崇。他以數十年光陰，復育數百種珍貴水草，默默實踐不謀名利，為臺灣生態做出了巨大的貢獻。

中興國小代表桃園市 勇奪國家環教獎（學校組）優等獎 。

中興國小是一個充滿環境意識，尊重學童的小學，在生活中落實各項環境措施，如魚菜共生、腳踏車果汁機、甲蟲食堂、落葉堆肥等，將環境意識澈底融入生活，是樹屋旁的生命教育，亦有深刻的全人思維。

沈志修局長對環境教育的夥伴表達感謝，肯定眾人的長期努力與付出。本屆國家環境教育獎的競爭格外激烈，環保局除了恭賀所有得獎者以外，也期望透過產官學的合作方式，集結在地環教舵手，充分發揮多方加乘的效果，為桃園市的環境教育澆灌能量，樹立正面價值。