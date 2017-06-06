新莊公車撞機車 騎士命危送醫NOWnews今日新聞 (2017-06-06 07:43)
今（6）日上午6時許，新北市新莊行政院聯合辦公大樓前發生一起嚴重車禍，一輛公車與機車騎士在路口處發生擦撞，年約50多歲的男性騎士失去生命跡象，送醫搶救。
根據《蘋果日報》報導，今上午6時許，位於新莊區榮華路與中平路口處，一輛公車與機車騎士發生擦撞意外，公車車頭保險桿脫落，可見當時撞擊力道猛烈。警消獲報後趕抵，現場年約50多歲的男性機車騎士失去生命跡象被送往醫院搶救中，至於詳細肇事原因為何，還有待警方進一步釐清。
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