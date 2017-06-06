▲許義勇主任表示定期的癌症篩檢、保持正常生活習慣以及體重控制，都能夠預防癌症侵襲。（圖／記者蔡承宏攝,2017.6.5）

很多人就是忙碌一輩子，努力賺錢把孩子養大，可是錯誤的生活習慣以及沒有去注意自己身體的情形，同時也把腫瘤養大了，等到孩子養大了要回來奉養父母的時候，長輩卻倒下來了。

東港安泰醫院放射腫瘤科許義勇主任表示，一般而言惡性腫瘤分為四期，頭一兩期表示腫瘤還在原來的地方，到了第三期表示跑到淋巴腺了，第四期則轉移到其他器官。而在治療的部分，前兩期還有可能透過手術切除的方式治癒，但是到了第三、四期的時候就需要透過化學藥物治療或是放射線治療，才有辦法爭取治癒的機會。

針對病友罹患惡性腫瘤時，需要透過多個專科團隊會議來加以討論適合病人的治療計劃，以大腸癌的例子來說，安泰醫院會由直腸外科、消化內科、放射科、病理科、放射腫瘤科、血液腫瘤科、營養師、社工師等共同討論出最適合病患的治療方式。安泰醫院在104年通過衛生福利部「癌症診療品質認證」，是具有多個癌種治療能力的癌症防治中心。

安泰醫院引進「弧形刀治療儀」(Volumetric Modulated Arc Therapy-VMAT)。它能夠進一步準確的讓腫瘤得到更多的劑量，並使正常組織獲得更少的劑量。在旋轉的過程當中，不斷的釋出放射線，可以大幅減少治療的時間。對病人而言，時間短身體移動的機會就減少，偏差的機會就減少。躺的時間短也比較舒服。許義勇主任表示，用四個字來形容弧型刀治療的特點就是「快、準、穩、狠」，不但速度快、準確度高、穩定度佳且劑量足夠，可以把腫瘤徹底清除。

許義勇主任提醒大家，定期的癌症篩檢、保持正常生活習慣以及體重控制，都能夠預防癌症侵襲。