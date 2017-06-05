▲台中慈濟醫院耳鼻喉科吳弘斌主任，說明人工耳蝸的相關議題。（圖／台中慈濟醫院提供2017.06.05）

台中慈濟醫院聽語暨人工耳蝸中心團隊應台中市聲暉協進會邀請，向會員說明人工耳蝸相關議題；耳鼻喉科吳弘斌主任表示，政府早期補助聽力障譺者的政策，傾向人工耳蝸只安裝一耳，其實國際醫療共識肯定雙側聆聽優勢，更能協助聽障者走出靜寂世界。

吳弘斌主任是國內人工耳蝸手術佼佼者，十餘年來，針對病人年齡從十一個月的嬰兒，到八十五歲老年人進行人工耳蝸手術，共計一百五十例，成功率百分之百，經常應邀請出國示範手術或發表研究心得。

他分享「微創及困難人工耳蝸手術」時表示，造成聽力障礙的病因很多，適合接受人工耳蝸的對象也很廣泛，包括：耳蝸鈣化、耳硬化症、慢性中耳炎、小耳症甚至鼻咽癌病人等。以前的觀念，認為極重度的聽障者，裝設人工耳蝸裝一耳是必需品，兩耳就算是奢侈品，但事實上，同時裝兩耳人工耳蝸，在美國、澳洲等國早已蔚為醫療趨勢。

台中慈濟醫院已先後完成多例兩耳都裝人工耳蝸的手術，吳弘斌主任指出，對於極重度的聽障者來說，兩耳都裝設人工耳蝸，更能分辨聲音的方向，有助於提升聲音的辨識度與清晰度；如果經濟能力可以負擔，不論是一次手術還是分次完成兩側人工耳蝸，相信可以更有自信的擁抱人群。