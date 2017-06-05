▲毛林林在《亂世麗人行》中飾演謝若雪。（圖／年代，2017.06.05）

韓雪在《亂世麗人行》中挑戰「後媽」角色，和付辛博、張丹峰、李澤鋒陷入多角戀情。另外，在《蘭陵王》中以「鄭兒」一角走紅的毛林林，這次飾演令人又愛又恨的女霸王「謝若雪」。毛林林說，謝若雪是她去年拍過最滿意的角色。

毛林林透露，這次在《亂世麗人行》中飾演的「謝若雪」，是她演過和自己私底下個性比較接近的角色，「有的時候別人哪裡不好就會直接說，可能沒有什麼壞心眼，但卻經常因此得罪人。」她還開玩笑說，原本不想演，因為錢太少了，但一看完劇本，哭得跟傻子似的，「我比較喜歡她敢做敢當、敢愛敢恨，不會畏於當時的年代背景說一些假話，完全在做自己。」

▲毛林林自爆喜歡帥哥和有腹肌的男生。（圖／年代，2017.06.05）

曾經來台宣傳的毛林林笑稱，「我就是好色，喜歡長得帥，有腹肌的男生，特別欣賞台灣演員高以翔。」毛林林還曾在直播時大膽示愛，主動開口要高以翔的微信，但後來有機會跟高以翔面對面時卻膽怯了，「像我這麼悶騷的人，怎麼可能真的去。」

《亂世麗人行》主要講述女主角「韓疏影」與蘇北大亨謝氏一族的情感糾葛，演繹了一段抗日救國的傳奇。抗戰時期，韓疏影（韓雪飾）被迫嫁給蘇北大亨謝丙炎（杜志國飾）做妾室。在愛國教師歷文軒（付辛博飾）的感召下，她決定逃婚投入救國行列，卻被謝家大小姐謝若雪（毛林林飾）發現。飛揚跋扈的謝若雪不僅向父親告發，還妄圖置韓疏影這個「後媽」於死地。