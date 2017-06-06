地方中心／採訪報導

澎湖縣馬公警分局日前接獲燦坤澎湖店王姓店長報案指稱，察覺吳姓男子疑似遭人詐騙，經警方到場查證，得知吳姓男子在住處接獲自稱網路賣家來電，佯稱因作業疏失，造成多筆訂單，需購買點數辦理取消設定。

男子心有所疑，但仍依指示前往燦坤澎湖店，當時男子神色緊張，且一邊接聽電話，一邊向店員購買點數，電話中歹徒指示吳姓男子不要跟其他人交談，否則會洩漏個資為由，要求男子迅速購買新台幣9萬元點數，所幸王姓店長即時發現，告知其可能是詐騙，待警方到場後，仔細說明詐騙集團慣用的手法，男子始驚覺受騙，而成功制止這樁詐騙案。

馬公警分局分局長丘立誠特別選擇王姓店長上班時段，代表警察局長劉祥浤，親自前往致贈獎狀與禮卷表達感謝之意。並呼籲民眾，爾來假藉作業疏失，造成分期約定轉帳扣款的詐欺案件層出不窮，提醒民眾如遇疑似詐騙電話時，請盡快撥打警政署反詐騙165專線求證，可大大降低被害。另也特別嘉許店長在工作中保持高度警覺心，適時主動關懷，即時制止民眾受騙，讓詐騙集團未能得逞，使民眾財產得以保障。