戶外吃西餐學禮儀 深坑國小另類食農教育台灣好新聞報 (2017-06-06 07:00)
記者曹登華／台北報導
東南科技大學執行教育部社區服務計畫，連續三年在新北市深坑國小舉辦食農教育，這次除了介紹西洋藝術發展，還在戶外擺設餐桌，60位師生一起吃西餐，讓學生從中學習餐桌禮儀，希望藉此拓展小朋友的國際觀。
學生們排排坐，就等老師喊開動。眼前這道蒸蛋蔬菜沙拉，色香味俱全，學生忍不住要大快朵頤。但今天要教的可是國際餐桌禮儀，深坑國小的小朋友們，每個人拿起刀叉將食物分成小口，再往嘴裡送，動作格外優雅。
不只要學刀叉怎麼用，餐具擺設和西餐搭配原則，在餐桌上每個細節都是學問。東南科技大學連續執行三年的教育部社區服務計畫，結合西洋藝術史，把具有國際觀的食農教育帶進小學，由餐旅系的學生準備了料理，還當起小老師，帶著深坑國小的學生一起從做中學。
透過學生間的互動，增加成就感也提高學習意願，60位師生坐在有百年歷史的建築物前一起吃西餐，讓學生印象深刻，也算是另類的食農教育。
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