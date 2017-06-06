豪雨竹山釀災情 國軍投入災區助復原大成報 (2017-06-06 00:50)
周中將在中部地區指揮官江上校及南投縣後備指揮部指揮官翟上校等人陪同下，瞭解國軍部隊協助竹山鎮嚴重淹水地區救災情形。周中將視導時強調救災部隊應首重安全及標準作業程序，同時指示單位加強官兵生活照顧，全力完成相關救援任務，協助民眾恢復正常作息。
隨後頒發慰問品慰勉投入救災官兵執勤辛勞，肯定官兵戮力付出守護家園愛民助民的表現。
三天豪大雨，造成竹山多處地方道路毀損嚴重，鎮公所第一時間成立災害應變中心由黃丹怡鎮長親自坐鎮指揮。山區各里包含延山里、秀林里、大鞍里、田仔里、福興里、鯉魚里、瑞竹里等道路都一度中斷。4號凌晨在延平里東興巷更有4戶12居民家中積水嚴重，有安全之虞考量下，在社會課同仁的幫忙下，安置在延平社區活動中心，鎮長黃丹怡也在第一時間到場關心打氣，於早上五點多水位稍退後，再將他們送回家中。
搶修災區道路竹山公所第一時間立即啟動開口契約，全力投入搶修，並於3號也同時間請求國軍支援兩日來共支援百名軍人、多功能工兵車以及小山貓等機具。今雨勢稍緩，陸軍第十軍團指揮部中將指揮官周皓瑜等軍官也特別來到竹山關心災情，由鎮長黃丹怡陪同下，了解搶修狀況，並允諾將全力配合公所災後復建，增快竹山復原速度。
有關災後補助，竹山鎮公所也成立專人專案處理案件申請，農業損失部分，民眾可攜帶身分證、印章、土地所有權狀以及農漁會或郵局存簿到公所農經課申請。時間從6/5至6/14受理申請,星期六日不休息；淹水補助部分，50-100公分可補助一萬、100公分以上可補助2萬，有需要的民眾都可以前往各里辦公室辦理申請手續。
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