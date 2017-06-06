【大成報記者張秦華／雲林縣報導】日前暴雨影響，雲林成為重災區，除了多處淹水嚴重外，雲林縣古坑鄉山區也出現慘重災情，多數土石流掩埋道路、沖毀民田。立委劉建國於5日上午邀請水保局南投分局分局長丁振章、古坑鄉長黃意玲、縣議員吳滄得勘查災區，其中桂林村苦苓腳部落土石流沖下巨石比人還大，當地道路被埋逾百公尺，近百戶居民出入不便。桂林村苦苓腳部落往華山地區的產業道路，是當地近百戶居民出入要道，在當地住50年的徐先生，家就在土石流旁，他說前晚近10時，聽到家後方的山上發出轟隆巨響，心知不妙，連忙離家到屋外，看見巨石夾雜泥漿從山上沖來，嚇得心驚膽跳，還好土石流往下直沖，部分順著產業道路滑動，他的家沒事，但道路整個被埋斷，今天是第3天了。桂林村長黃煌儀說，土石流上方約200公尺高處有大面積坍方，大量土石順著野溪下滑，情況嚴重。立委劉建國與鄉長黃意玲要求水保局盡速設法改善。水保局南投分局分局長丁振章說，光憑現場目視，難以釐清問題根源，明天將調派空拍機，將崩塌源頭與野溪路徑調查清楚，才能針對問題改善，整個南投、雲林山區有很多類似的大小坍方，水保局會盡速搶修並設法改善。劉建國再次強調這次暴雨應該是10幾年來最大的一次，因為氣候變遷的因素，相關單位預警及預防的措施應該要提早進入準備的狀態，不然未來還是會看到哪些地區從不淹水、不坍崩的地方都釀成災情，如未改善這對人民的生命財產安全造成嚴重的危害，請中央及地方政府加快腳步進行，預防的部分基本的就是要清疏。劉建國表示，本月4日蔡英文總統也有裁示，清疏部分不是防汛期在處理，而是在農曆過年後就應準備完成，中央跟地方政府絕對不能推卸責任，要分工合作，這樣才能降低損害的發生。(立委劉建國服務處提供)