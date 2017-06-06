南投後備指揮部信義鄉輔導中心 慰勞協力災後復原官兵大成報 (2017-06-06 00:57)
信義鄉輔導中心主任秘書表示，國軍各部隊在繁忙戰訓任務外，針對本次災損仍然動員人力物力，協助市民疏散撤離、沙包堆疊、環境清理、防疫消毒、校園及公園清理等工作，使得災損減至最低，維護市民通行及學童上學安全，充分發揮國軍「苦民所苦、急民所急」精神，最後，期許能在最短時間內完成任務，讓民眾恢復正常生活。
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