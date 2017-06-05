▲李宣榕（左）為新歌拍攝MV挑戰拍攝唯美床戲。（圖／寶麗來提供，2017.06.05）

「星光小公主」李宣榕，出道十年，終於要在6／16發行個人首張同名EP《李宣榕Shanon Lee》，日前為新歌〈101滴點滴〉拍攝MV，與王家梁挑戰唯美浪漫床戲，讓李宣榕害羞自爆從沒談過戀愛，更沒有跟男生有過「肌膚之親」，開拍前還緊張地躲進廁所「禱告」。

導演特別設計了兩個失去翅膀的傷痕在李宣榕背上，隱喻著傷痛及失去；為此李宣榕特別背部全裸上陣，讓個性保守的李宣榕笑說：｢因為第一次在螢幕前露出自己身體這麼多的部位，所以防護措施做得很徹底，像是nu bra貼到不能再貼差點穿幫、原本低腰的褲子拉成高腰！」

▲導演特別設計了兩個失去翅膀的傷痕在李宣榕背上。（圖／寶麗來提供，2017.06.05）

雖然是拍攝唯美床戲，但李宣榕卻滿是緊張，再加上媽媽在一旁盯場，李宣榕為了克服緊張，趁開拍前跑到廁所禱告，祈禱上帝讓自己趕緊進入狀況！沒想到當李宣榕回到拍攝現場，王家梁早就脫好衣服，秀出健壯肌肉躺在床上，兩人為了化解尷尬氛圍不斷聊著健身話題，看到王家梁的大胸肌，讓李宣榕驚覺竟比自己的胸部還大！

李宣榕說現今30歲的她從來沒談過戀愛，所以拍床戲才會這麼緊張，被問到擇偶條件？李宣榕說自己是以結婚為前提交往，只希望對方孝順，還有疼愛自己，至於打算幾歲結婚？她表示：｢目前先以衝刺發片為主，不會急著結婚，反正都已經等了這麼多年，不差這個時間！」

▲李宣榕（右）說現今30歲的她從來沒談過戀愛。（圖／寶麗來提供，2017.06.05）

▲李宣榕（右）與王家梁挑戰唯美浪漫床戲。（圖／寶麗來提供，2017.06.05）