▲艾怡良表示力挺人性。（圖／哈哈台提供，2017.06.05）

影音平台「哈哈台」，響應每年6月為同志驕傲月，請來艾怡良擔任大使，談到支持原因？艾怡良表示：「我力挺人性！同志是人，非同志也是人，不需要刻意分出你我。」同時也感嘆自己和同志朋友一樣，面對愛情都有奮不顧身的共同經驗。

為同志驕傲月擔任大使，艾怡良笑說自己跟同志朋友一樣，在人生道路上可能都走得比較崎嶇，對愛情都容易有著奮不顧身、飛蛾撲火的共同經驗，因此很心疼他們；而提到近期大法官釋憲結果，讓同性伴侶在兩年之後結婚有望，艾怡良開心表示不怕眾多同志朋友紛紛送上紅色炸彈，開玩笑地說：「就每一對包十元紅包！」隨後表示自己很樂意當婚禮歌手，笑說：「我有太多歌跟同志有關。」

▲艾怡良表示很樂意當婚禮歌手。（圖／哈哈台提供，2017.06.05）