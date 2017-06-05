艾怡良不怕被喜帖淹沒 笑稱每對包十元NOWnews今日新聞 (2017-06-06 00:00)
影音平台「哈哈台」，響應每年6月為同志驕傲月，請來艾怡良擔任大使，談到支持原因？艾怡良表示：「我力挺人性！同志是人，非同志也是人，不需要刻意分出你我。」同時也感嘆自己和同志朋友一樣，面對愛情都有奮不顧身的共同經驗。
為同志驕傲月擔任大使，艾怡良笑說自己跟同志朋友一樣，在人生道路上可能都走得比較崎嶇，對愛情都容易有著奮不顧身、飛蛾撲火的共同經驗，因此很心疼他們；而提到近期大法官釋憲結果，讓同性伴侶在兩年之後結婚有望，艾怡良開心表示不怕眾多同志朋友紛紛送上紅色炸彈，開玩笑地說：「就每一對包十元紅包！」隨後表示自己很樂意當婚禮歌手，笑說：「我有太多歌跟同志有關。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
彈簧床 6尺．德泰 彈簧床 硬式 雙人．硬式 彈簧床．德泰 彈簧床．緹花 獨立筒 彈簧床．彈簧床 單人加大．德泰 彈簧床 硬式．彈簧床 蓆面．德泰彈簧床 獨立筒 單人．德泰彈簧床 獨立筒 雙人．彈簧 床箱．德泰彈簧床 6尺．彈簧床 硬式 雙人．德泰 彈簧床 雙人．彈簧床 雙人．德泰 彈簧床 優活．彈簧床 單人．獨立筒 彈簧床．彈簧床 單人 加大．獨立筒 彈簧床 雙人．單人 彈簧床 加大．LOHAS 抗菌 彈簧床．彈簧床 硬式．彈簧床 雙人 加大．彈簧床．單人 彈簧床．彈簧床 保潔墊．德泰彈簧床 B2．德泰彈簧床 雙人加大．德泰彈簧床 單人
- Rebecca & kate spade夏日新品7折起
- 【羽生摺衣】歐風潮流-短袖流蘇外套(共二色)
- 喜特麗JT-1833L 隱藏式雙渦輪增壓油煙機90CM
- 【SKECHERS】運動系列 D Lites(99999825CHAR)
- 【MOIERG】Old Time迷戀舊時光combi trunk (M-19吋) Green
- 【法國 EiDER】女防水透氣連帽多功能外套(EIT2402-黃/紫/紅
- Tendence 天勢錶-新骷髏系列-白玫瑰金骷髏/50mm
- A.S.O 輕漾漫步 全真皮蝴蝶結透氣奈米平底鞋(粉)
- 名流寢飾 100%精梳棉緹花雙人加大床包組 -波光澰影
- § Koala Bed § 親膚涼爽抗菌記憶枕︱中麵包型／搭配天絲®
陳維齡體重飆破75 「不減肥理由」讓宋逸民秒安靜【NOWnews今日新聞】
凱蒂佩芮歌聲撫曼城 舞台裝藏玄機暖哭樂迷【NOWnews今日新聞】
李榮浩金曲遺珠不失落 為楊丞琳親下廚【中央社】
T.O.P大「麻」煩纏身 慘遭義警隊開除 【NOWnews今日新聞】
豬哥亮走後22天 藍正龍哽咽現身【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》