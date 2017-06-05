▲花花怕高還要坐雲霄飛車，嚇到臉色發青。（圖／台視，2017.06.05）

《綜藝3國智》上周六推出精彩刺激的「玩命列車」單元深受觀眾喜愛，遊戲規則設定只要有人闖關成功，剩下的人無論有無挑戰通通進懲罰，嚇得眾人哀嚎聲不斷，其中最崩潰的就是花花，非常恐高的她透露，為此前一天還吃安眠藥助眠，但王少偉卻笑說，花花被嚇到「靈魂出竅」的模樣比雲霄飛車還要可怕。

花花在錄影當天難掩緊張情緒，在雲霄飛車上還失控大飆髒話，同伴的王少偉笑說，「其實最令我覺得可怕的就是我的搭擋，她（花花）從雲霄飛車下來後，看起來像靈魂出竅，從來沒看過她這樣！」

▲花花摸恐怖箱。（圖／台視，2017.06.05）

被大夥形容「慘無人道」的懲罰雖然吸睛，卻讓納豆頻頻求饒，「創新高感覺很爽啦！充滿挑戰的關卡觀眾特別喜愛，但可以不要因為這樣就一直懲罰我們，偶爾給一點獎勵好不好!」目前製作單位也正在規劃收視破2時，邀請觀眾一起挑戰闖關。王少偉歡迎大家一起搭車體驗當下的氛圍，「來看我們是不是真的有像電視上那麼愚蠢！」納豆則建議來報名的觀眾要帶耳塞，「我們喜歡在車上說些垃圾話，真的是滿吵的！很期待大家跟我們一起玩。」