專訪／鍾羽自嘲句點王 子閎、偉晉爆「禁愛令」內幕NOWnews今日新聞 (2017-06-06 00:00)
由SpeXial偉晉、子閎主演《終極三國》將在大陸優酷、台灣愛奇藝和八大播出，新版取景不馬虎，特地將整個劇組拉到象山拍攝，人物裝備都升級。不少觀眾都好奇，在拍特效場景的時候會不會很乾，偉晉現場模仿被流彈打到的模樣，笑說「真的很乾啊！」
偉晉、子閎和鍾羽在《終極三國》分別飾演止戈、關羽和小喬。鍾羽透露，私下個性和話多的小喬完全相反，「我很不會聊天，不會接話，就像現在這樣。」子閎馬上爆料，「她其實話很少，少到會讓人尷尬。」讓現場氣氛瞬間凝結，但隨後3人又笑成一團。鍾羽在背台詞上也下了一番功夫，光是「解碼器」她就一直講成「解鎖器」，NG了不下10次，還讓導演忍不住虧，「小喬在幹嘛？泡咖啡啊！」偉晉則笑說自己和止戈的個性滿像的，「比較溫溫的，很多OS這樣。」
而3人在劇中感情戲分都是點到為止，偉晉透露，平時不太會主動追求女生，鍾羽馬上吐槽「你都等著被追的。」子閎和另外兩人相反，自爆喜歡「壯妹」，看了看身旁的鍾羽，又忍不住虧她，「我不喜歡腿太細的，像這個（鍾羽）太細就不好。」被問到公司有沒有禁愛令，3人異口同聲地說「有啊」！還聊起男女生「解禁」年齡不同，女生比男生早解禁，可以開始談戀愛，偉晉和子閎馬上抗議「為什麼」！鍾羽解釋，「這樣我們會變高齡產婦欸，當然要早點解禁啊！」逗得現場哄堂大笑。
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