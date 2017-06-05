▲陳維齡生完喬妹一口氣鏟肉20公斤。（圖／源鑛娛樂提供，2017.06.05）

宋逸民的老婆陳維齡生完「喬妹」後，積極鏟肉近20公斤，廣告代言接不完，日前夫妻倆攜手遠赴法國拍攝，宋逸民還在臉書分享老婆穿著泳衣的背影辣照，讓眾人為之驚艷，「完全不像生完兩個孩子的媽啊！」

陳維齡婚前是模特兒，身材高挑火辣，認識宋逸民時才19歲，結婚後分別生下現年12歲的「駿哥」和2歲的「喬妹」，陳維齡懷孕時體重暴增超過20公斤，尤其生完喬妹後，親餵母乳的關係，她1年8個月不敢減肥，這個不減肥的理由相當充足，讓宋逸民無話可說，只能稱讚老婆像楊貴妃一般「豐腴的美」，陳維齡的體重還曾一度飆到75公斤。

陳維齡把握機會，在今年一口氣瘦了近20公斤，代言「達特蕾蒂易輕燃」穿上比基尼大秀好身材，讓宋逸民眼睛一亮，直呼好像回到兩人剛認識的時候，讓他觸電「又戀愛了」！

▲陳維齡恢復到19歲時的曼妙身材，讓宋逸民又戀愛了。（圖／源鑛娛樂提供，2017.06.05）