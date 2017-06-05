中華職棒／獅隊核彈級行銷 變形金剛主題球衣上身NOWnews今日新聞 (2017-06-05 18:26)
今年度統一獅行銷活動推出七大主題企劃，上個月球團「GIRLS STAND UP 女孩站出來」結合傑尼獅及UG女孩們，推出熱鬧豐富主題活動，也獲得球迷好評及迴響，賽前場外熱鬧活動及表演，搭配UG女孩全員到齊，讓進場欣賞統一獅主場賽事棒球球，享受最不一樣的樂趣。
今年六月統一獅行銷主題規劃，推出「SUPER KNIGHT 騎士現身」結合變形金剛主題企畫，為了給球迷最特別的主題活動，球隊也與孩子寶Hasbro合作，取得美國原廠授權製作棒球活動主題球衣及周邊商品，預計在6月17、18日台南棒球場熱鬧登場，屆時也將邀請變形金剛蒞臨統一獅主場賽事，給球迷最不一樣的主題活動，也歡迎變形金剛迷及棒球迷，一起來到統一獅主場賽事，享受最豐富好玩的變形金剛棒球主題活動。
本次行銷主題企畫統一獅取得美國原廠授權同意製作變形金剛主題球衣及商品，也是球隊行銷活動重大突破，透過變形金剛運動行銷活動結合，透過品牌結合，經營不同族群粉絲經營，透過運動行銷活動舉辦讓更多民眾走入棒球場，喜歡上職棒看球氛圍，愛上統一獅。
六月統一7-ELEVEN獅主場賽事：
6/14(三) 18：35 猿VS獅 台南棒球場
6/15(四) 18：35 猿VS獅 台南棒球場
6/16(五) 18：35 象VS獅 台南棒球場
6/17(六) 17：05 象VS獅 台南棒球場
6/18(日) 17：05 象VS獅 台南棒球場
預售票販售：即日起至全台統一超商ibon售票系統購買預售票
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