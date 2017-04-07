▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）

2017中華職棒明星對抗賽票選即將截止，今年除了球迷票選外還首度增加由教練、選手和媒體等專業人員票選。其中兩隊24個位置當中富邦悍將和統一7-ELEVEn獅都拿下7個位置的第一名（外野前三名），而在球迷票選中暫居紅白兩隊人氣王的蔣智賢和彭政閔，同樣也在專業票選拿下第一。票選倒數兩天，球迷朋友仍可藉由各種管道為支持的選手投下神聖一票，讓他們在首次東台灣明星賽亮相。

聯盟今（5）日公布明星賽票選前六週票數，挑戰人氣王13連霸的彭政閔仍以56萬8,857票暫居人氣王寶座，明星紅隊則是由蔣智賢50萬7,324票位居第一。除了獲得球迷支持外，兩人在專業人員票選當中也分別拿下明星白隊一壘手及明星紅隊指定打擊的第一名。

除了他們兩人之外，明星紅隊的捕手郭峻偉、二壘手潘萣翔、游擊手陳傑憲、外野手王柏融，以及明星白隊外野手張志豪、高國輝也都是「英雄所見略同」，在球迷及專業人員票選都獲得該守位的第一名（外野前三名）。

其他像是林樺慶、朱俊祥和王躍霖三名Lamigo桃猿投手分別在明星紅隊先發、中繼和救援投手位置拿下第一名，陳俊秀、李宗賢則是一壘手及三壘手的第一名。外野手除了王柏融之外，還有林哲瑄和鄭鎧文都獲得專業人員的青睞。

明星白隊部分，先發、中繼投手第一名分別為富邦的羅力和增菘瑋，救援投手則是陳禹勳。捕手部分，高志綱獲得最多專業人員選票，二三游則是林志祥、陳鏞基和陳凱倫。外野手部分，羅國龍也拿下不少專業人員選票，排在第三名，指定打擊則是胡金龍拿下最多票。

專業人員票選占比40％，球迷票選仍具有60％影響力，目前在球迷票選部分，中信兄弟拿下兩隊24席之中的19席，統一7-ELEVEn獅隊有3席，富邦悍將和Lamigo桃猿則各占1席。投票截止期限為6月7日，歡迎球迷朋友把握最後兩天的投票機會，透過各種管道將票投給喜愛的選手，讓他們在最終排名拿下第一名，前進明星賽。