【台灣醒報實習記者蔡旻豪台北報導】許多人都曾有觀看球賽卻遇下雨延賽敗興而歸的經驗，現在球員和球迷有福了，中信兄弟鄭錡鴻和Lamigo桃猿林樺慶到場站台，由中華職棒會長吳志揚和中央氣象局長辛在勤共同簽署「氣象服務合作意向書」。之後，將針對全台棒球比賽球場，進行專屬的天氣氣象預報服務。

5日簽署的「氣象服務合作意向書」。內容在於和氣象局合作預報各地球場氣象，掌握球賽時機，可讓球迷事先知道觀賽球場天氣概況，可以及早備雨具，球員也能因應天氣做簡單的防備措施。吳志揚指出，中華職棒包含一軍、二軍，一年超過300場賽事在全台12座球場舉行，透過這次客製化合作，更能掌握球賽開打時機。

辛在勤受訪時表示，藉由這次合作，氣象局將於1個月後，在聯盟官網及氣象官網專頁，每日提供全台12球場的 7天氣預報，球迷可以查詢到各地球場賽事天氣，也可以讓聯盟更充分掌握精彩賽事，預做準備不錯愕。

中信兄弟球員鄭錡鴻強調，氣象對於選手來講很重要，比如他會看順逆風來判斷左打者和右打者打擊方向來丟球。他說，在美國時還遇過龍捲風來攪局，不過最常遇到的是比賽時球場下雪，台灣還是以下雨停賽為主。

Lamigo桃猿球員林樺慶透露，自己有「雨男」外號，本季他先發六場，其中四場因下雨而延賽。他認為，風向的判斷也是門學問，記得有次他判斷有顆球是會飛出界外的，結果卻因為逆風而被接殺出局。

兩位球員皆提到同個觀點，與其看天氣來猜測明天比賽會不會打，倒不如先做好心態上的調整，以應付隨時上場比賽的準備。