陽岱鋼6日升巨人隊一軍 盼終止10連敗中央社 (2017-06-05 18:29)
（中央社記者黃名璽東京5日專電）台灣旅日職棒外野手陽岱鋼，近日在東京讀賣巨人隊二軍出賽，傷癒復出狀況不錯，日媒報導陽岱鋼明天可望升上一軍出賽，被寄望能終止巨人隊10連敗戰績。
體育報知報導，東京讀賣巨人隊6日將對戰西武隊，由於抹消了內野手?谷亮太的登錄，決定將陽岱鋼升格一軍，希望能終止巨人隊10連敗的難堪戰績。
日本職棒目前正進行跨聯盟交流戰，巨人隊昨天以1比3敗給歐力士隊，繼2006年6月後，相隔11年再出現難堪的10連敗戰績，只要6日對戰西武隊比賽再輸，就追平隊史最慘11連敗紀錄。
日本職棒中央聯盟今天公告，?谷亮太被抹消登錄。
?谷從開幕戰後擔任代打一直表現不錯，直到5月下旬都還有3成打擊率。不過，5月26日對戰廣島3連戰，3場比賽雖然都在先發9人名單，結果10打數才擊出1支安打。
?谷6月2日起對歐力士隊的3連戰都以代打出賽，但沒擊出任何1支安打或高飛犧牲打，4日比賽中甚至被3球三振，連續18打席沒有安打，打擊率也掉到只剩2成14。1060605
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