NBA冠軍賽／雙雙創紀錄 柯瑞、詹皇結果大不同NOWnews今日新聞 (2017-06-05 18:04)
勇士騎士5日進行總冠軍賽第2戰，雙方都創下難得紀錄，無奈比賽的贏家終究只能有一個，贏球的勇士球星Stephen Curry（柯瑞）樂於寫下生涯里程碑，至於落敗的LeBron James則只能創下生涯里程「悲」。
勇士此役以132：113大勝騎士，Curry全場攻下32分、10籃板、11助攻，季後賽生涯首度拿下大三元，比賽中還在一次和James的對位之中完全佔了上風，炫目華麗的運球讓James是無從防起，只能眼看Curry上籃取分。
賽後Curry將大三元歸功於隊友的幫忙，同時他也提及此戰歸隊執教的勇士總教練Steve Kerr給了球隊很大的幫助：「我們熱愛他的存在、也愛死了他的聲音，他的歸來代表非常大的意義，我們現在是一個真正完整的團隊了。」
至於James此役則是攻下29分、11籃板、14助攻，個人總冠軍賽生涯第8次達此紀錄，追平傳奇球星Magic Johnson所保有的NBA總冠軍賽大三元次數，並相當有可能再創歷史新高。
除此之外，James此役傳出14次助攻也將個人季後賽累積助攻次數來到309次，超越Jerry West躍升為歷史排行榜第2名，僅次於和他共同保有總冠軍賽大三元紀錄的Johnson。
但個人成績再怎麼耀眼，James仍舊無法幫助騎士在總冠軍賽開胡，賽後James並沒有出席賽後記者會，於更衣室受訪時強調球隊表現雖有所進步，但仍還有待加強。
另外勇士此役全場投進18記三分球也寫下NBA總冠軍賽單場最多三分球紀錄，另外此役贏球後勇士本季季後賽已拿下14連勝、有望挑戰季後賽16戰全勝的完美紀錄。
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