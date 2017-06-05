夯團BIGBANG團員T.O.P 1日爆出吸食大麻，事發至今的五天期間，除了與他一起吸毒的女練習生遭起底，甚至還挖出他沾毒並非兩次而是四次，消息震驚全世界，而今日他遭警方不居留起訴，連義警資格也一併開除。

T.O.P昨日公開手寫信致歉，內容提到對於自己做的錯誤示範感到羞愧，非常對不起團員、公司及大眾，因帶來無法挽回的傷害，願意接受一切懲處，也承諾會好好反省，決不再犯，而身為同團員的GD，也在他公布手寫信前一天，在日本的活動上代為道歉。

今日T.O.P在首爾江南區三成洞的江南警察署工作，現場不少媒體在外守候，直到下午他身穿義警制服，壓低帽子現身，記者蜂擁而至上前提問，他卻一路上不發一語，默默上車離開。

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