世大運國手，也是Ｕ23中華隊好手岳東華、張皓緯今天前往中職聯盟遞交報名表，正式投入中職選秀，其中岳東華受關注程度最高，很有機會成為選秀狀元熱門人選。

岳東華生性害羞，不過上了場後就完全變了一個人，專注在場上的一切，他說:「我覺得準備好就去，也感謝郭李教練給我這麼多機會。」

還在就讀大三，但岳東華今年被選進經典賽大名單，還遠赴澳洲等地集訓，尤其是他的打擊跟跑壘速度，還有能守內野多項位置，甚至連外野也可以，讓他有更多優勢。

張皓緯則是文化大學好手，高中也就讀平鎮高中，連續入選世大運培訓隊、Ｕ23中華隊國手，主要守游擊跟二、三壘，也希望可以進入職棒挑戰。