▲陳喬恩（左）燦笑與好姊妹合照留念。（圖／翻攝自董璇微博，2017.06.05）

安以軒下嫁澳門百億CEO陳榮煉，其夏威夷海外婚禮將於台灣時間6日晚舉辦，5日的迎賓晚宴現場佈滿鮮黃色花朵，使用白色作為整體布置主軸，現場來賓幾乎都是一身白色打扮，看起來非常清新浪漫，身為伴娘的陳喬恩在拍照過程中，俏皮地手捧檸檬，朝鏡頭笑得燦爛。

據媒體報導，「安氏企業」成員也出席其中，包含夏于喬、劉品言、Linda、白歆惠，以及伴娘陳喬恩皆參加了這場浪漫迎賓晚宴，會場中只見安以軒緊牽準老公陳榮煉的手，兩人緩步經過賓客面前，安以軒臉上洋溢著幸福與滿足，好姊妹們共同見證這歷史性的一刻。

▲安以軒臉上洋溢幸福的微笑。（圖／翻攝自董璇微博，2017.06.05）

去年曾有傳聞，由於陳喬恩與夏于喬前男友張卜今傳出曖昧，引起安以軒的不滿，認為此舉破壞「安氏企業」成員的融洽關係，因而產生不合，但由迎賓晚會照片看來，兩人關係仍是親密，並未因張卜今起任何變化。