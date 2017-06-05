▲張智霖（右）與兒子的感情非常好。（圖／翻攝自張智霖臉書，2017.06.05）

英國近日連傳兩起恐攻，地點在倫敦橋與博羅市場，造成7死逾48傷慘劇。恐攻發生時，張智霖和袁詠儀一家三口正好身在英國，粉絲們聞訊感到非常擔心，幸好，張智霖不久便在臉書發文報平安。

英國最近頻繁出現恐怖攻擊，近日這起傷亡嚴重的恐攻事件發生時，張智霖一家正巧在歐聯決賽現場。前天還與兒子大玩臉書直播，沒想到竟遇上恐怖事件，連忙在臉書發文報平安：「很精彩的比賽，皇馬及祖雲達絲都拚盡全力，謝謝你們！可同時又在新聞中得知倫敦橋有人受傷，希望所有人都平安。」

▲張智霖一家在觀戰歐聯決賽的同時，倫敦正發生恐怖攻擊。（圖／翻攝自張智霖臉書，2017.06.05）

此次英國恐攻，舒淇及凱特丹寧絲（Kat Dennings）等國內外女星，都在IG上貼圖哀悼，舒淇特別寫道：「願世界早日平和，不再有災難。」不難看出中、外藝人都為英國恐攻事件感到遺憾及不捨。