盧凱彤重返學生時代 意外撞臉袁惟仁NOWnews今日新聞 (2017-06-05 18:20)
盧凱彤剛結束一連四場的「Rockmui Clean Tone Live 2017」個人演唱會，原定三場門票在開賣當天即完售，趕緊再加開一場也是立刻銷售一空，在演唱會上盧凱彤回憶起學生時代往事，身後投影播出盧凱彤小時候的日記、塗鴉、成績單以及照片，竟被意外發現撞臉袁惟仁，她笑說：「好險袁惟仁是音樂才子！」
暌違五年，盧凱彤再度以一人一吉他的方式演出，一開場盧凱彤就以一襲中學校服驚豔登場，大喊：「大家好，我是五年B班的盧凱彤」觀眾驚呼連連讓盧凱彤不停笑場；拿出人生中第一把吉他，盧凱彤回憶小時候拿著這把吉他參加比賽，全校的同學也都覺得她表現很好，但當時的音樂主任告訴她如果不加入合唱團，就不讓她進入總決賽，最後她沒有加入合唱團也沒有得獎，但也借著這個演唱會，向當年的音樂主任喊話「自己從來沒有後悔過」。
盧凱彤圓滿結束四場演唱會，預計在下周抵台準備六場「Clean Tone Mini Live in Taiwan」巡演，以及參加金曲獎頒獎典禮，今年出道正好滿15年的盧凱彤，對於再度入圍金曲表示「已經看得很開」，不過仍感謝音樂帶她去到不同的地方，讓她能成為一個獨立的人。
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