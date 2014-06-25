【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】竹苗區威秀影城6/7日上映新片「神鬼傳奇」，4DX、IMAX同步上映；新竹大遠百威秀影城6/9~6/25推出「4DX兩歲生日！變形金剛與你再度聚首！」活動，有機會抽中「LIFE 8變形金剛限量鞋款」(價值1,980元)，或者「LIFE 8 變形金剛品牌小包」乙個！█竹苗區威秀影城本周上映的新片介紹：★「神鬼傳奇」類 型：奇幻/科幻、冒險、動作片 長：1時51分導 演：《星際爭霸戰》艾力克斯寇茲曼演 員：《不可能的任務：失控國度》湯姆克魯斯、《金牌特務》蘇菲亞波提拉、《安娜貝爾》安娜貝爾瓦莉絲、《侏羅紀世界》傑克強森、《醜聞風暴》考特尼凡斯內容介紹：湯姆克魯斯領銜主演一部氣勢磅薄、高潮迭起的傳奇故事，這個故事自從人類文明起始以來，便受到全世界的各大文明深深著迷，那就是《神鬼傳奇》。一直被認為安全地埋藏在荒涼沙漠地底深處的墓穴中，一位古代的女王生前遭到冤枉謀害，現在卻突然甦醒，將她沉寂和累積了數千年的積怨和惡意，都以超乎人類能夠理解的邪惡力量釋放出。不管是在中東一望無際的遼闊大漠，或是現代大都會倫敦迷宮般的地底世界，《神鬼傳奇》一片都以令人出乎意料的緊湊劇情，以及令人嘆為觀止的奇觀和令人血脈賁張的動作場面將觀眾帶進一個充滿新奇想像的全新世界，也向世人介紹全新的神祇和魔怪。如欲查詢場次及訂票，可至威秀影城官方網站http://www.vscinemas.com.tw/ 或下載「威秀影城」同名官方APP。█竹苗區威秀影城本周活動資訊：★【變形金剛5：最終騎士】06/09(五) 開放預售！(活動影城：全台威秀影城)06/09(五)中午過後開放06/21(三)~06/28(四) IMAX、4DX、Mappa(林口限定) 、2D、3D之部分場次預售。(網路最遲於12:30全面開放)★【變形金剛 5:最終騎士】IMAX獨家限量．搶先終極收藏！(活動影城：新竹巨城威秀影城)06/09起購買【變形金剛 5:最終騎士】IMAX版本電影票並出示iShow卡，即贈「變形金剛主題款IMAX限量3D眼鏡」乙副。(數量有限．贈完為止)★4DX兩歲生日！變形金剛與你再度聚首！ (活動影城：新竹大遠百威秀影城)新竹大遠百威秀影城4DX影廳在2014/06/25正式開始為大家服務、首部播放的就是【變形金剛4：絕跡重生】！兩年來你來看過幾次4DX呢？看過哪部電影呢？活動一：『4DX回憶召集令．變「型」好禮獻給你』：06/09~06/25活動期間，凡將新竹大遠百威秀影城【變形金剛5：最終騎士】4DX版本電影票根照片寄至weylin_chen＠vscinemas.com.tw，於信中留下「姓名、連絡電話、身分證末三碼」並分享你印象最深刻的4DX觀影體驗、或是你還保存著4DX開幕時與變形金剛真人模型的合照！就有機會抽中「LIFE 8變形金剛限量鞋款」(價值1,980元)！活動二：『iShow卡友齊歡慶‧4DX變「型」最驚喜』：06/09~06/25活動期間，凡於新竹大遠百威秀影城使用iShow卡儲值金購票觀賞【變形金剛5：最終騎士】4DX版本電影，就有機會抽中「LIFE 8 變形金剛品牌小包」乙個！共有20個名額大方送！★最終騎士IMAX開戰！LINE＠好友搶先預購最有型 (活動影城：新竹巨城威秀影城)06/14(三)小週末14:00~16:00 新竹巨城威秀影城LINE＠ W小編與你ON-AIR聊【變形金剛5：最終騎士】！凡於ON-AIR時段內將「06/21~06/29新竹巨城威秀影城【變形金剛5：最終騎士】IMAX版電影票根照片+姓名+聯絡方式+身分證後三碼」傳至聊天室內，就有機會抽中「LIFE 8變形金剛限量鞋款」(價值1,980元)或「LIFE 8變形金剛品牌小包」！★IMAX極致影音震撼「包」你上癮！ (活動影城：新竹巨城威秀影城)06/01~06/30活動期間，凡使用iShow卡儲值金購票觀賞新竹巨城威秀影城任一部IMAX版本電影，即可獲得「IMAX萬用收納包」乙個！還有機會抽中「Power Bella行動電源」(價值1,290元)！(圖由竹苗區威秀影城提供。)