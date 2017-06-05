NCT127確定6月14日回歸 特別倒計時引發關註Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 14:58)
bnt新聞訊 韓國男團NCT127確定將於6月14日攜新專輯正式回歸。
NCT127將於14日下午6時（韓國時間）通過各大音源網站公開第三張迷你專輯「NCT #127 CHERRY BOMB」全曲音源，正式展開回歸活動。5日零時，NCT 127官網還公開了色彩搶眼的爆破風格預告照和48小時倒計時，更加令粉絲們對他們此次的回歸格外期待。
另外，NCT 127的第三張迷你專輯「NCT #127 CHERRY BOMB」將於14日正式發行。王容/文 SM娛樂/圖
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