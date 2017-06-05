



bnt新聞訊 韓國歌手張賢勝確定將於7月攜solo新專輯回歸。

CUBE娛樂方面5日向媒體表示：“張賢勝即將solo回歸，正在以7月初發行為目標進行新專輯制作。”CUBE娛樂方面此前曾發表過張賢勝將以三人組BEAST的形式活動的消息，但此次仍舊以solo歌手身份回歸，這也是他時隔2年再次發表solo專輯。

另外，張賢勝在去年4月宣布退出BEAST，以solo歌手身份繼續活動。王容/文 bnt新聞DB/圖

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