張賢勝確定7月回歸 時隔兩年發行solo專輯Wow!NEWS新聞網 (2017-06-05 15:01)
bnt新聞訊 韓國歌手張賢勝確定將於7月攜solo新專輯回歸。
CUBE娛樂方面5日向媒體表示：“張賢勝即將solo回歸，正在以7月初發行為目標進行新專輯制作。”CUBE娛樂方面此前曾發表過張賢勝將以三人組BEAST的形式活動的消息，但此次仍舊以solo歌手身份回歸，這也是他時隔2年再次發表solo專輯。
另外，張賢勝在去年4月宣布退出BEAST，以solo歌手身份繼續活動。王容/文 bnt新聞DB/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
旋轉觸控筆電．acer 觸控筆電．四代 i5 獨顯 觸控 筆電．獨顯觸控筆電．i7 觸控筆電．ASUS 14吋 觸控筆電．ASUS 15.6 獨顯 觸控筆電．聯想 觸控筆電．觸控 筆電 1T．四核 觸控 筆電．IdeaPad 觸控筆電．acer 11.6 觸控 筆電．ASUS 獨顯 觸控筆電．觸控 筆電．msi 觸控 筆電．4G 獨顯 觸控 筆電．i7 觸控 筆電．觸控 筆電 獨顯．S3-392G 13.3吋 觸控筆電．觸控筆電．四代 i7 觸控筆電．asus 觸控筆電
- 【SOMETHING】LADIVA印花合身窄直筒褲(白色)
- 【DN Italy】優雅名媛 圓領格紋立體剪裁連身洋裝(白)
- ELLE-26吋-馬卡龍系列專利前開式旅行/商務兩用行李箱-蒂芬
- 【預購W BABIES】正韓 麻棉亮彩騎士風斜拉鍊外套(粉色)
- BENTLEY 賓利 Veneur系列 紳裝狩獵者計時手錶-白x金/43mm
- BURBERRY 經典格紋拼接設計平底鞋(咖啡棕)
- 【蜜雪兒mysheros】珠飾羊毛針織上衣(藍)
- SKECHERS (男) 時尚休閒系列 Glides - 64649BLK
- 【北歐-戶外趣】瑞典款 男款連帽厚磅極地禦寒上衣(LA440102
- 【戶外趣】抓絨保暖褲 軟殼褲 防風 防潑水 秋冬款(C191314
凱蒂佩芮歌聲撫曼城 舞台裝藏玄機暖哭樂迷【NOWnews今日新聞】
李榮浩金曲遺珠不失落 為楊丞琳親下廚【中央社】
T.O.P大「麻」煩纏身 慘遭義警隊開除 【NOWnews今日新聞】
豬哥亮走後22天 藍正龍哽咽現身【NOWnews今日新聞】
黎明重返電視圈 睽違23年拍陸劇《莫語者》【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》