



bnt新聞訊 5日，韓國SBS電視臺電視劇「奇怪的搭檔」公開了一組演員愉快進行拍攝的幕後花絮照。







公開的照片中，演員們在一片和氣融融的氛圍中進行了拍攝。池昌旭和南誌鉉像淘氣包一樣互相打鬧在一起，不禁令眾人感受到了兩人之間的友情；崔泰俊、李德華、張赫鎮在會餐時的真實醉酒演技也再次引發了一陣笑聲；Nara、金叡園與劇中角色完全相反的清新POSE和表情等紛紛吸引眼球。正是由於這種充滿了歡笑的愉快氛圍，演員和工作人員才得以更加熱情地投入到拍攝中，並不斷提高電視劇的完成度。





另外，「奇怪的搭檔」將於7日晚10點（韓國時間）播出第17集和18集。 吳婧怡/文 SBS「奇怪的搭檔」/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』